De acordo com o Feng Shui, a arte milenar de harmonização de ambientes, a cama do quarto de dormir não pode passar sem uma cabeceira de destaque, pois ela evita as energias negativas de vários tipos e estimula a força, a solidez e a estabilidade nas situações e relacionamentos.

Mesmo sem falar do lado espiritual das coisas, uma bela cabeceira de cama torna o ambiente ainda mais cativante e aconchegante, o que propicia os momentos de recolhimento e o sono de qualidade. Assim, saber escolher uma cabeceira de cama é parte importante da decoração do quarto, uma vez que ajuda a imprimir nele não só o estilo que se deseja adotar, como também a elegância, sofisticação, suavidade ou beleza que se almeja.

As cabeceiras de cama podem se apresentar sozinhas ou contar com toda uma decoração em torno dela. Um exemplo é o dossel de uma cama clássica. Outro, o painel fotográfico ou artístico que enfeita a parede atrás da cama. Outra possibilidade é a utilização de revestimentos estampados e com texturas na mesma parede. Já no que diz respeito à cabeceira propriamente dita, são bastante apreciadas aquelas em ferro ou madeira trabalhada, que conferem à cama delicadeza ou modernidade.

Apresentamos a seguir 7 cabeceiras de cama surpreendentes que vão inspirá-lo a mudar a cara do seu quarto!