Antes e depois: de quintal vazio a jardim deslumbrante

Quando vivemos em cidades muito urbanizadas, fica um pouco difícil projetarmos um jardim que se encaixe dentro do espaço disponível e que também fique ao nível de nossos sonhos. Até mesmo o tempo passa a ser um empecilho, quando não sabemos ao certo se teremos o suficiente para implantar e cuidar de um jardim que esteja na medida das expectativas.

Hoje descobriremos aqui no homify uma inspiração perfeita que nos ensinará a dobrar todos este aparentes obstáculos. Dando ao verde o ar da graça, este espaço residencial com um antigo jardim sem graça, passou a ser uma área de lazer valorizada, funcional, alegre e muito bonita. O resultado da reforma trouxe um espaço multifuncional, com escolhas que facilitaram sua manutenção e implementação.

Através deste exemplo de Antes e Depois, teremos um gostinho do porquê das hortas urbanas e jardins estarem invadindo o mundo cada dia mais. Grandes metrópoles já aderiram a ideias como estas que conheceremos, que se apoiam em bons projetos para trazerem resultados com perfeita eficiência. Não perca todo o processo desta obra assinada pelo escritório parisiense Garden Trotter. Vamos lá?!