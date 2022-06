8 ideias para aproveitar ao máximo seu apartamento pequeno

A sala de estar é clara e envolvente, com muita luminosidade natural advinda da extensa janela com cortina clara. O sofá é de um design limpo e de linhas simples, em tecido confortável e aveludado. O destaque da sala, porém, é o rack de madeira, com dois acabamentos em madeira e espaços para guardar e decorar. O azul das almofadas completa este cantinho com delicadeza.