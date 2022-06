8 bancadas de cozinha para se inspirar e copiar em casa

Trata-se de uma ilha multiuso que não inclui o processo de cozimento ou lavagem de utensílios. É praticamente uma grande mesa de altura confortável para usar em pé ou sobre banquetas, com uma extensão que se converte em bancada de preparo. Interessante!

Sobre esta bancada, assim como ocorre quando se trata de uma mesa, deve-se colocar luminárias ou iluminação embutida, exceto quando a bancada/ilha tenha sobre si algum exaustor ou sistema de ventilação. O design desta cozinha, sóbrio e discreto, expõe o brilho do metal através do aço inox e complementa-se pelo branco do tampo da bancada, que pode ser elaborado em quartzo ou granito branco.