Lar de 30 m² em Brasília tem 6 boas ideias de decoração

Cada vez mais, a população mundial vem se urbanizando e as pessoas vão em busca de grandes cidades, onde podem encontrar melhores oportunidades e qualidade de vida. Tal mudança tem como consequência a alternância do tipo de residência que habitamos, de casa para apartamentos. Um dos maiores desafios do mercado arquitetônico atual é desenvolver espaços multiuso, em decorrência da demanda de uma vida mais prática que utilize menos espaço.

Hoje no homify mostraremos o projeto de uma kitnet que resolve em apenas 30m² todas as necessidades de seus proprietários. Localizado em Brasília, o BEP Arquitetos Associados assumiu o desafio de desenvolver áreas íntimas e sociais nos espaço limitado do apartamento de forma inovadora. Logo, a resposta encontrada foi gerar espaços flexíveis capazes de se transformar de acordo com os usos. O resultado é um apartamento que se molda ao longo do dia, transmutando um ambiente íntimo numa área social a partir de soluções inventivas e arrojadas.

Confira a seguir as imagens desse projeto e deixe-o te inspirar!