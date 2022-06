Reforma: este apartamento de 50 m² vai ficar lindo

A reforma da sala de estar resultou em um espaço bem organizado em todos os detalhes. Se antes a claridade excessiva causava incômodos no interior do lar, agora a casa oferece um excelente filtro com presença de simples, mas eficazes cortinas de transparência opaca.

O piso que antes era de cimento, agora recebeu uma camada de piso vinílico, deixando o ambiente mais aconchegante. A organização é feita de maneira pontual com as presenças de prateleiras e estantes. Plantas, estampas e porta-retratos complementam a identidade familiar do pequeno espaço.