Esta entrada leva a uma luxuosa mansão de 760 m² no Paraná

Essa casa moderna em Florestópolis (PR) chama a atenção desde as fachadas, por trazer aspectos tradicionais combinados a elementos modernos através de um diálogo super sutil. Os arquitetos do BRAVIM RICCI Arquitetura executaram o sonho da casa ideal com o cuidado em aplicar as vontades da família em sua residência. O que torna o trabalho desses profissionais tão bem-sucedido é a capacidade em trazer aspectos pessoais ao projeto arquitetônico, deixando a casa com uma atmosfera autentica e natural.

Seja no mundo da arquitetura quanto na vida pessoal, sonhamos com a casa ideal. Verdade que esse é um conceito relativo, já que cada um tem uma vida, uma estrutura familiar e referências diferentes. Mas uma coisa é certa: há muitas casas por aí que deixam inspiração e entusiasmo a uma grande maioria, e são essas as residências que gostamos de mostrar aqui no homify.

Confira a seguir as imagens dessa linda residência familiar!