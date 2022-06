Antes e depois: laje sem graça ganha lindo jardim

Se você tem um terraço ou varanda em casa, sabe o quanto faz diferença contar com este espaço para descansar ao ar livre. Ótimo para momentos com a família, amigos ou mesmo um pouco de descanso isolado, o terraço demanda atenção cuidadosa no cotidiano, já que, por ser ao ar livre, está mais condicionado a sofrer desgastes com chuva e sol em excesso.

O terraço que visitaremos hoje sofreu exatamente com estes problemas. Devido a falta de manutenção, o espaço sofreu um grande desgaste com as alterações climáticas, sendo possível apenas uma ampla reforma para sua recuperação total.

Tendo sido deixado aos cuidados do escritório português In-Proov, o terraço recebeu cuidados especiais para que sua área pudesse ser reutilizada para as agradáveis horas ao ar livre, seja para curtir dias preguiçosos ou reunir a famílias em almoços especiais.

E para conferir todo o incrível trabalho realizado em mais uma reforma talentosa de nossos profissionais, siga conosco e confira todos os detalhes deste trabalho. Certamente, aqui, você encontrará a inspiração que deseja!