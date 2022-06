Estes 9 banheiros coloridos vão te inspirar a deixar o seu melhor

Há quem prefira usar cores mais frias no banheiro, mas isso não significa ficar nas cores mais suaves e apagadas. Muito pelo contrário: mesmo com cores frias, é possível ousar – e com elegância. É o caso do banheiro da imagem acima, cujas paredes foram pintadas em um tom de roxo muito sofisticado. A cor se harmoniza perfeitamente com a bancada da pia em tom neutro e com as pedras claras do piso e de parte da parede em que está o grande espelho. Por sua vez, a composição de quadros com moldura branca sobre a parede roxa confere requinte ao ambiente, que conta ainda com uma pequena janela redonda em madeira. No final, tem-se uma solução simples que imprime personalidade ao banheiro.