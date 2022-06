10 portas incríveis para sua casa!

Sabemos que as portas são os cartões de visita das residências e, por isso, merecem um carinho todo especial durante o processo de escolha. Afinal, uma porta quando planejada, com bom acabamento faz toda diferença no décor.

A verdade é que a porta deixou de ser um item funcional. Hoje, a porta é uma peça de arte. Em alguns países como a Irlanda é comum encontrar uma porta diferente em cada esquina, com uma pintura marcante e design inovador, rico em detalhes. Com mais destaque e protagonismo fora e dentro de casa, as portas vão além da madeira e dos modelos tradicionais, principalmente em apartamentos.

Agora, confira no homify diferentes modelos incríveis de portas que vão fazer você repensar a forma de abrir os caminhos no seu lar. Inspire-se!