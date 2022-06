9 lindas churrasqueiras para espaços pequenos

Não há nada melhor do que desfrutar de uma deliciosa pizza feita em forno de lenha. Que momento delicioso quando você sente a massa da pizza feita na hora e o queijo todo derretido. E você pode ter tudo no mesmo ambiente. E o melhor de tudo é que, você não precisa ter um grande forno! Na verdade, o tamanho do forno apenas limita no tamanho da porção, mas você pode cozinhar pizzas pequenas, e mais variedade para agradar a todos os seus convidados.

A melhor coisa sobre este projeto é que não só dão um sabor especial à sua comida, mas também o seu ambiente com uma aparência rústica que combina perfeitamente com toda decoração da cozinha. Verifique se você tem um sistema de ventilação adequada para evitar o calor no espaço, pois o excesso pode torna-se insuportável.