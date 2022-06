Top 5: casas pequenas e como decorá-las

Portas são itens essenciais na decoração e na segurança de uma casa. Portas externas e internas têm funções diferentes, sendo que as primeiras devem proteger a propriedade e as segundas devem prover privacidade. Mesmo assim, ambos os tipos de porta podem ser originais e agregar personalidade ao projeto de uma casa ou apartamento.

Os tipos de porta disponíveis no mercado ou que se pode mandar fazer são as mais variadas, tanto em termos de material (madeira, ferro, vidro, aço, vitral), quanto em termos de modelo (uma folha, folha dupla, pivotante, camarão, sanfonada, de correr, de trilho, saloon, com desenhos etc).

Portanto, é muito fácil encontrar portas e portões que atendam às necessidades do espaço interno ou externo, assim como ao estilo que se quer imprimir aos diferentes ambientes. Alguns desses modelos são perfeitos para espaços reduzidos, como as portas de correr e as sanfonadas. Outros proporcionam beleza, delicadeza, humor ou solidez, de acordo com o conceito que orienta o projeto da casa ou apartamento.

Conheça algumas portas abrindo o livro de ideias!