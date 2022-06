10 aparadores maravilhosos para salas

Em estilo moderno, esta sala de estar se destaca pela predominância do branco nas paredes e no sofá em L. O tapete bege em fibras naturais e a mesa de centro preta quebram um pouco esse regime, ao lado das almofadas lilás e do belo quadro colorido. Nesse ambiente, o aparador de vidro com tampo escuro proporciona leveza e dá destaque ao quadro afixado sobre ele. Livros e pequenos objetos discretos complementam a decoração do aparador.