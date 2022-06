7 salas de estar pequenas, mas acolhedoras

Uma sala de estar não precisa ser enorme para ser bonita e elegante. No projeto de Maurício Arruda Design para uma sala de estar em estilo eclético, isso fica bem evidente. Fazendo as vezes de home-theater, esta sala de estar é puro charme: o sofá de couro vintage faz uma bela parceria com o tapete artesanal vermelho, assim como com a poltrona clássica com estampa colorida. As paredes pintadas de cinza claro servem de pano de fundo para uma coleção de quadros modernos, que conferem vida e personalidade ao espaço. A marcenaria de laca branca à meia altura abriga livros e equipamentos, deixando tudo organizado. Mesinhas e cadeiras nos mais variados estilos completam a composição do ambiente, que conta ainda com um aconchegante piso de perobinha e painéis translúcidos nas janelas.