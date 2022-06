12 salas com lareira para aguentar o frio do Brasil

Quem não sonha com uma sala com lareira para curtir o frio dessa época do ano? Enquanto as massas polares enchem o território brasileiro de gente reclamando do frio, muita gente sofre com a falta de aquecimento doméstico. Já quem teve recursos ou vontade para instalar lareira em casa aproveita a sorte.

Assim como o frio, as lareiras também não são privilégio dos nossos vizinhos andinos, do Uruguai e da Argentina. Muitos arquitetos brasileiros estão criando salas de estar, cozinhas munidas desse equipamento. As ideias vão do rústico ao moderno e, acredite, não faltam soluções para espaços pequenos.

Confira abaixo a nossa seleção de 12 lareiras em salas brasileiras!