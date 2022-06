Casa contêiner chega de caminhão e fica pronta em 90 dias

A diversidade na utilização dos containers é uma das principais vantagens deste tipo de projeto para moradia. Neste projeto, notamos a excelente presença do jardim em torno do projeto que está em um terreno levemente inclinado. Além de embelezar e combinar com a ideia sustentável do projeto, as plantas são excelentes para a drenagem de água e fortalecimento do solo, o que é perfeito para a presença dos containers.

Projetado como um sobrado onde o pavimento superior está na transversal, a moradia conta com amplas portas corrediças de vidro e uma varanda no piso superior. A cor branca para as paredes externas em soma com a madeira, conferem um visual perfeitamente acolhedor.