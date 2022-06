Antes e Depois: casa comum fica fantástica depois da reforma

Ao comprar um apartamento usado, é comum que uma profunda mudança seja realizada. Afinal, muitas das marcas dos antigos proprietários estarão no local, especialmente quando se trata de uma venda com mobiliário incluso.

O projeto que visitaremos hoje, foi tema de uma profunda reforma exatamente pelo motivo que citamos acima. Os antigos proprietários deixaram o apartamento de 50 m² com uma distribuição deficiente de iluminação, decoração obsoleta e pouco cuidado na organização de espaços. Para que uma mudança completa fosse realizada, o escritório Estudio de Arquitectura e Interiorismo, de Madrid, foi chamado.

Com a ideia de reavaliar profundamente o estilo decorativo do ambiente, os proprietários trabalharam juntos com os profissionais contratados para que um resultado fantástico fosse alcançado. E é para visitar estes resultados excelentes que contamos com a sua companhia.

Siga conosco, confira mais esta incrível reforma e inspire-se!