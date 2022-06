8 cozinhas coloridas e maravilhosas

As cores são elementos que transformam um ambiente, dando-lhe vida e aconchego. Uma cozinha apagada ou escura pode renascer diante dos nossos olhos apenas com a adição de cores nas estruturas ou nos detalhes do espaço.

Iluminando o ambiente de forma inequívoca, as cores podem aparecer no mobiliário, nas paredes, no piso e em objetos e equipamentos necessários às atividades da cozinha, como geladeiras e liquidificadores.

Pode-se utilizar apenas uma cor ou então duas ou mais cores. Uma possibilidade é trabalhar o mobiliário em pátina com duas cores. Outra é lançar mão de azulejos coloridos que dão um efeito rústico e delicado.

Uma terceira possibilidade é apostar em luzes coloridas na iluminação de armários e prateleiras, algo um pouco mais sutil do que a aplicação de cores puras em móveis e paredes. Há ainda a possibilidade de se utilizar painéis coloridos com imagens de frutas ou temperos, os quais imprimem no ambiente os signos da sua vocação.

Não importa de que maneira se utilize as cores na cozinha, elas são muito bem-vindas e produzem uma atmosfera diferente, mais alegre e calorosa ou então suave e delicada. Aprecie as cores e incorpore-as à sua cozinha!