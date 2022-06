Antes e Depois: 5 cozinhas ficaram lindas depois da reforma

Essa reforma de cozinha ficou impressionante! Reformada pela designer de interiores Emily Henderson, o ambiente ficou muito mais aconchegante e moderno. A presença do piso laminado em tom amadeirado ficou excelente para a composição do branco presente nas paredes e teto, onde, inclusive, vigas de madeiras pintadas reforçam o visual rústico do espaço.

A mudança para uma cozinha planejada com conjunto de ilha e balcão na cor azul ficou simplesmente belíssima, fazendo uma excelente soma com as cadeiras, o novo armário e o tampo em tom branco. Penduradas sobre o balcão, as luminárias com formato redondo reforçam a modernidade presente na decoração, dando um toque a mais de delicadeza ao espaço.