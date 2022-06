A reforma encantadora de uma pequena cozinha

Nesta imagem podemos notar o antes e depois da cozinha. Na imagem que nos mostra o ambiente antes da reforma, percebemos má organização dos espaços e o teto já em mau estado de conservação. No espaço do balcão, o planejamento de alvenaria acomodava o pequeno fogão e os utensílios da pia com certo aperto. Do lado oposto, os antigos azulejos com estampas azuladas já apresentavam certo desgaste de cor e necessitavam ser trocados.

Na imagem que nos mostra o projeto depois da reforma, percebemos a reorganização dos espaços. A pequena mesa de madeira com as cadeiras estofadas na cor vermelha fez uma ótima combinação com os novos armários na mesma cor. A reorganização do balcão permitiu um ganho de espaço onde a máquina de lavar pôde ser colocada.

O piso foi trocado por peças de cores claras e a parede lateral antiga que contava com azulejos estampados foi deixada lisa, apenas com tinta na cor cinza, o que evita os excessos de figuras na cozinha, já que o backsplash passou a ser estampado.