Quarto juvenil, um desafio que vale a pena

Tendo o branco como base, este quarto de adolescente investe no roxo e no lilás, cores que aparecem nas paredes, na roupa de cama e até no tampo de vidro da mesa de estudos. A cadeira turquesa com estrutura de metal faz o contraponto. enquanto as borboletas na parede dão o toque feminino. O quarto conta ainda com uma bancada branca com vidro, banquetas roxas, espelho de moldura branca, TV de tela plana com prateleira branca e armário embutido branco com porta espelhada. Delicado e bonito, este quarto tem tudo para agradar uma adolescente até o final desta fase.