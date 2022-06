9 Varandas com jardim para quem mora na cidade

Ao lado do terraço, que já é exibido na imagem ao lado, também nota-se uma varanda, que pode ser designado como um pulmão verde no centro da cidade. Muitas das plantas são usados como telas e foram mantidos durante anos pelos moradores – um pedaço com a presença da natureza que permitiu ter uma varanda privada – construída com todo o cuidado e atenção para as plantas verdes e flores. O verde contrasta com a cidade em ritmo acelerado e aparece quase como uma clareira na floresta de conto de fadas, que o convida a relaxar.