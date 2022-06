Antes e depois: casa vazia virou um lar aconchegante

Dizem que os escritores sentem uma espécie de pânico temporário quando confrontado com uma página em branco. Existem tantas possibilidades que você não sabe como começar. Algo semelhante acontece com muitas pessoas, quando confrontado com um apartamento vazio. Afinal, decorar é muito mais do que preencher um ambiente com móveis. Decorar é deixar um pedaço da sua personalidade transparecer em cada canto da sua casa, mas, claro, de forma harmoniosa. Redecorar uma residência a partir do zero é a tarefa mais fácil e econômica, uma vez que não exigem grandes obras ou não precisa puxar partições, apenas é importante usar sua criatividade.

Para aqueles que permanecem paralisados por este desafio, temos um artigo certamente inspirador para renovar o ambiente da sua casa. Confira!