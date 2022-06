5 reformas simples deram nova vida a espaços pequenos

Neste espaço, notamos a reorganização moderna da antiga cozinha. Os ladrilhos brancos foram retirados, dando espaço para um revestimento branco.

O piso foi trocado e a parede na lateral direita foi derrubada para que a cozinha ganhasse um formato americano, integrada à sala de estar e muito mais confortável. A escolha do balcão em madeira fez excelente conjunto com a textura do piso.

Ao fundo, a organização vertical do espaço resultou em um importante ganho de espaço no ambiente, assim como os armários deslizantes instalados embaixo do balcão.