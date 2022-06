Casinha encantadora tem interiores de conto de fada

Se a sala de estar é digna de rainha, o quarto infantil é digno de princesa. A decoração segue com elementos clássicos, onde o tapete centralizado com desenhos rosados traz unidade com os demais elementos do espaço.

O grande sofá utilizado como caminha tem almofadas que transitam suavemente entre os tons de rosa e conta com um tecido com muitos adornos nas pontas, complementando perfeitamente a decoração do espaço. Sobre a cama, um delicado dossel oferece proteção ao sono leve da princesa.

A parede está decorada com papéis de parede com ilustrações delicadas, onde pequenos espelhos em formato de coração deixam o ambiente ainda mais doce. A poltrona ao lado do berço reforça a decoração clássica do espaço com seus contornos e ilustrações delicadas.

No teto, o lustre nos chama a atenção com seus detalhes belíssimos. Podemos notar que, neste ambiente, tudo traz uma complementação perfeita. Seja pelo conjunto de cores, tecidos ou desenhos, o resultado é fantástico.