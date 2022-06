10 dicas para deixar seu quarto de casal lindo como um hotel

No mundo contemporâneo, no qual vivemos, o quarto não é só o espaço do sono e da intimidade, mas também o espaço da leitura, do descanso e às vezes do trabalho. Portanto, se você é uma pessoa que gosta de agregar funções ao espaço de dormir, por que não agregar espaços ou nichos distintos para as diversas atividades. Inspirado neste projeto, você pode criar um nicho dedicado à meditação, que dialoga com a decoração do ambiente, mas dá-lhe mais conforto e praticidade para desempenhar outra atividade, preservando inclusive o espaço do seu parceiro ou da sua parceira.