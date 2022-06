Antes e depois: apartamento degradado virou casa de sonho

A renovação completa ficou simplesmente maravilhosa. Se a ideia era oferecer um novo cenário para que a casa vivesse um novo sonho, a intenção foi perfeitamente alcançada.

A cozinha completamente nova foi concebida com um planejamento moderno somado a escolhas funcionais que tornassem o espaço perfeitamente agradável para as tarefas rotineiras. O balcão branco com desenho perfeito para o fogão de seis bocas aproveitou bem o pequeno espaço. Sobre o balcão, um arco na cor preta foi pintado, oferecendo um visual moderno com o ótimo contraste com as paredes brancas do ambiente.

O balcão que divide os espaços possibilita uma melhor organização dos elementos, servindo como ponto de integração com a sala de jantar. A divisão do piso nos ambientes, sendo a escolha com peças de cerâmica para a cozinha e piso laminado para a sala, foi uma escolha que não só traz beleza, como facilita a limpeza diária na cozinha.