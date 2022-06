Reforma: de apartamento destruído a lar dos sonhos

Após as obras, a cozinha ganhou muita classe! O piso de cor amadeirada combina com a mesa e cadeiras de madeira. Uma meia-parede separa de forma sutil a sala e a cozinha, mas permite que a luz natural atravesse os ambientes. Os móveis planejados da cozinha em cor clara também refletem a iluminação solar. Os eletrodomésticos com aparência metalizada contrastam com o restante do ambiente e dão um toque moderno à casa.