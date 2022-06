Antes e depois: esse sobrado ficou alucinante

Mal podemos acreditar que a imagem anterior é da mesma casa. A transformação foi incrível. A renovação começa já pela porta de entrada, que agora é em madeira maciça e elegante.

A cozinha que era constituída por um espaço fechado passou a ser aberta. Ali, uma pequena lavanderia foi construída. As paredes que antes estavam com pintura desgastada, agora ganharam um belíssimo revestimento de porcelanato, aproveitando a claridade da iluminação natural e conferindo brilho ao ambiente interno.

Notamos a grande diferença que fez trocar a escadaria de metal pintado de branco por um modelo em caracol com base de concreto, degraus de madeira e corrimão de metal. O movimento curvado do acesso valoriza ainda mais a decoração do ambiente.