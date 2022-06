10 incríveis mesas de jantar

Nesta sala de jantar separada de outros cômodos, temos uma atmosfera mais aconchegante e reservada. Com 4 lugares, a mesa de jantar em madeira revestida por branco tem um design clássico e básico. Ela é acompanhada por cadeiras em metal e com estofado em couro branco. As plantas suspensas e o lustre trazem um clima que mistura o estilo Provençal com um estilo mais moderno. Esse modelo é ótimo para reunir a família para jantar, descontrair e até mesmo para convidar parceiros de negócios, por conta do ambiente reservado.