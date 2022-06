Casa de 64 m² parece maior com 7 boas ideias de decoração

O projeto que visitaremos hoje é um pequeno sobrado com apenas 64 m². Realizado pelos talentosos profissionais do escritório japonês Coil, a casinha simples às margens de uma estação de metrô foi tão bem elaborada que suas dimensões parecem abrigar muito mais do que a aparência revela.

A necessidade de viver em espaços cada vez menores em um país de dimensões muito pequenas, mas de grande população, faz com que os japoneses, principalmente das grandes cidades, encontrem alternativas diversas para que pequenas casas ofereçam o máximo de conforto.

E para observar cada desenho bem definido de mais um ótimo projeto desenhado por nossos profissionais, que seguiremos juntos pelas imagens abaixo, onde as boas ideias certamente, nos encontrarão facilmente. Aproveite o convite e inspire-se!