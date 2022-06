Antes e depois: barracão em ruínas vira linda casa rústica

Já com todo o projeto definido, o antigo barracão começou a ganhar uma nova e belíssima identidade. Novas paredes foram construídas para que os ambientes pudessem ser devidamente separados. A excelente amplitude do pé-direito foi perfeitamente aproveitada com incríveis surpresas que guardaremos para o futuro.

O piso foi nivelado e construído em cimento queimado, oferecendo uma excelente combinação com a rusticidade das vigas com aparência envelhecida que puderam ser aproveitadas. Neste ponto, vale a observação de que estas vigas foram devidamente tratadas e receberam reforços para que a estrutura do lar pudesse ser completamente segura.

Na lateral, notamos que uma das paredes cedeu espaço para paredes de vidro, permitindo a entrada da iluminação natural em todo o ambiente, valorizando ainda mais a presença das cores brancas e refletindo sua iluminação pelo piso de cimento queimado.