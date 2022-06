Apartamento vazio se transforma em lar acolhedor

A sala de estar exala elegância incrível, as cores são fortes, mas perfeitamente equilibrado e o efeito é uma sala com personalidade, um cenário esplêndido. Os materiais são de primeira linha, o piso é de madeira, o sofá na cor preta e feito em couro, além das paredes parcialmente recriar um efeito de ardósia com um revestimento preto e meio cinza. A parede principal do ambiente decorada com numerosas obras de arte que dão uma atmosfera única e a pintura em branco para deixar o ambiente mais leve.