5 dicas de jardim para quem tem casa pequena

Falta de espaço exige um planejamento mais inteligente. Essa veradade vale para qualquer ambiente da casa – o jardim não é excessão. Um assunto que vale à pena investigar é o tamanho das plantas que escolherá para seu jardim. Lembre-se de que devem ser espécies de tamanho pequeno a médio, porque não as grandes não caberão. Também vale dar muita atenção à forma em que disporá as plantas. Você pode usar canteiros em níveis diferentes para valorizar a verticalidade do espaço, ou vasos pequenos colocados em grupos, liberando o centro do jardim. Esse jardim genial vem do projeto do Estudio de Arquitectura Claríá & Clariá.