Antes e depois: essa casa era comum e ficou moderna

Quem mora há muito tempo em uma mesma casa e não teve muitas oportunidades de praticar reformas, certamente sonha com um ambiente mais moderno.

Com o passar dos anos, as escolhas feitas para a composição da residência sofrem com a ação do tempo, seja por contar com elementos já ultrapassados ou pelo desgaste natural que o tempo traz. O piso passa a ficar desbotado, os móveis passam a ter aparência envelhecida e o lar, infelizmente, vai ficar decadente.

Os proprietários do lar que visitaremos hoje, notaram este envelhecimento na composição interior da casa e tomaram a importante decisão de solicitar uma reforma completa. O arquiteto português Germano de Castro foi incumbido de realizar esta transformação completa no interior do apartamento.

Localizado em Porto, Portugal, o apartamento de dimensões pequenas aparentava um grande desgaste em seu piso, móveis e sofria com a falta de iluminação nos ambientes. Logo, o trabalho demandava uma atenção completa em todos os ambientes para que o apartamento pudesse renascer com a beleza da modernidade.

E será esta beleza o que notaremos a seguir, com uma transformação impecável que fez deste apartamento comum, um ambiente elegante, moderno e perfeitamente convidativo. E para que você possa conhecer todos os detalhes deste projeto incrível, aceite nosso convite e navegue pelos ambientes abaixo. Temos a certeza de que, entre tantas surpresas, você encontrará muitas boas ideias para, quem sabe, usar em seu próprio lar.

Venha conosco e inspire-se!