6 casas pequenas espetaculares

Se é para reduzir a pegada ambiental, nada melhor do que uma casa ecológica. Que tal transformar um container em uma moradia? Você pode se inspirar no projeto da Pocket House. A construção civil envolveu apenas a base de sustentação do container. O restante da obra foi só montagem, obra seca. A casa pode ser transportada para qualquer lugar. O mérito do projeto foi converter um container de 12,2 x 2,44 m, em uma casa aconchegante e funcional. Uma das laterais do container foi removida e substituída por painéis de vidro, para compensar a largura final de 2,34 do interior. No interior, o painel e o piso de madeira tornaram o espaço mais aconchegante. O mobiliário foi feito exclusivamente para o projeto. Na cobertura, o projeto criou ainda um terraço, ampliando a área útil.