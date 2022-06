Reforma: área de lazer escura fica chique

Hoje no homify te apresentamos mais uma surpreendente reforma na qual as áreas sociais de uma residência familiar foram completamente transformadas, tornando-se quase irreconhecíveis. Uma das grandes vantagens em habitar uma casa, é ter espaço o suficiente para receber a família e os amigos nas mais variadas situações. No entanto, manter a casa organizada, com uma atmosfera moderna e ambientes de estar agradáveis são grandes motivadores para abrir as portas.

As arquitetas do Espaço do Traço Arquitetura são responsáveis por esta mudança, que revela os sonhos de seus proprietários por meio da nova arquitetura de sua residência. Em geral, o projeto une função e praticidade à conforto e harmonia com soluções contemporâneas. Tais soluções não estão baseadas apenas na demolição e construção de paredes, como também na escolha do mobiliário, acabamentos e acessórios, indicando que cada detalhe é levado em consideração dentro do projeto.

Confira a seguir o resultado dessa reforma!