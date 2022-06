Lar pequeno com conforto de sobra

Da entrada principal, podemos notar a ótima distribuição dos espaços – tema principal de nossa visita.

A sala de jantar conta com uma pequena mesa de 4 lugares, trabalhando a combinação do branco na mesa com as cadeiras em cinza escuro, o que confere unidade com os demais elementos decorativos que ocupam o ambiente integrado – como a cor cinza do sofá e as paredes brancas na sala de estar.

Mais uma vez destacamos a ótima escolha do piso laminado para o espaço, resultando em um ambiente aconchegante em toda a integração.