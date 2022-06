Para quem tem pressa: 6 casas pré-fabricadas incríveis

Casas pré-fabricadas são aquelas casas que você compra no catálogo e cujos componentes estruturais e partes são transportadas para um determinado local a fim de serem montados. Diferentemente dos projetos convencionais, a construção das casas pré-fabricadas é denominada de obra seca, pois envolve na maioria das vezes a preparação da base de fixação da estrutura e tão logo a sua montagem, que funciona como um lego gigante. Por esta razão, as casas pré-fabricadas apresentam uma série de vantagens, como rapidez de montagem, previsibilidade e precisão no processo, redução do desperdício de materiais, redução do custo e menor pegada ambiental.

Portanto, as casas pré-fabricadas são uma ótima solução para quem não pode esperar longos meses de construção e de desgaste com os imprevistos de uma obra convencional e também deseja economizar no custo da obra. Neste artigo apresentamos cinco casas pré-fabricadas espetaculares, de design criativo e com uma qualidade que todos nós apreciamos, o preço acessível.