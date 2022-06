13 ideias fantásticas para o jardim

As árvores são indispensáveis no jardim, protegendo o edifício da incidência solar e proporcionando sombra também aos moradores. Além de áreas sombreadas, as árvores compõem massas de vegetação que dão forma e volume ao jardim. As árvores servem também para realçar o estilo do jardim. Neste projeto as palmeiras-das-canárias dão um toque mediterrâneo ao jardim da residência de estilo clássico.