Estas 10 escadas incríveis vão te deixar boquiaberto

Quando temos iluminação natural excessiva no espaço, devemos compor a decoração de maneira que os reflexos da luz não prejudiquem a sensibilidade dos olhos. Se não deseja utilizar elementos em cores opacas no ambiente, este é um ótimo exemplo sobre como decorar um espaço com muita claridade, sabendo trabalhar as presenças das sombras no ambiente.

Esta escadaria de estilo industrial foi complementada com peças de vidro na lateral, conferindo uma ótima integração dos espaços. A simplicidade das linhas e a sua posição perpendicular com relação a outras placas de vidro presentes no teto, fazem com que o ambiente pareça uma belíssima galeria de arte.

A utilização das sombras de maneira inteligente para proteger as peças no piso inferior é outro destaque que deve ser mencionado neste lindo espaço.