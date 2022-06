Antes e depois: de cozinha destruída a espaço charmoso

Reformar a cozinha nem sempre é fácil, e é por isso que mostramos uma excelente remodelação realizada pelo arquiteta francesa Agnès Dandine, do escritório Chichichic. Com um pequeno espaço para as atividades rotineiras, a cozinha restaurada pedia uma identidade mais moderna com detalhes que dessem uma personalidade mais autêntica ao espaço. A ideia do escritório foi então optar por elementos em madeira, onde a cor preta mostrasse sua elegância, com pequenos toques de elementos retrô no ambiente.

O antes e depois desta cozinha é, sem dúvidas, um resultado simples, mas de transformação incrível, onde uma envelhecida cozinha passou a ser vista como um lugar novo e moderno, valorizando novamente toda a inspiração culinária. Quer ver como ficou? Então siga conosco, confira as imagens e inspire-se!