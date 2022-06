Sofás para a sua nova sala de estar

A sala de estar é o coração de toda casa. Usada para encontros com a família e amigos ou para relaxar no final do dia, esse cômodo possui importância tanto social como pessoal. É indispensável que se escolha com cuidado a mobília e a decoração que utilizaremos para a sala de estar de nossa casa nova, dado o amplo uso desse espaço para diversos fins.

Uma das peças chave da sala de estar é, claro, o sofá. Hoje em dia, existe uma variedade infinita de opções dentre as quais você poderá escolher, e isso muitas vezes acaba sendo um obstáculo na hora de decidir pelo sofá perfeito. As opções variam muito de acordo com o tamanho do investimento que deseja fazer, mas existem modelos para todos os bolsos e gostos. De designs mais vintage e tradicionais aos mais modernos e estilosos, nossa equipe selecionou algumas opções para te inspirar a ir em busca daquele que mais combina com a sua sala de estar. Confira abaixo os modelos que escolhemos, tendo em vista as novidades que o mercado oferece.