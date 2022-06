Uma casa japonesa surpreendente!

Brasil e Japão, apesar de imensamente distantes geograficamente, possuem laços culturais e afetivos estreitos, devido à migração intensa e à chegada de milhares de japoneses a nossa terra há pouco mais de cem anos atrás. O Brasil abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão e o Japão também abriga uma grande comunidade brasileira. A cultura japonesa contribuiu e tem contribuído bastante para o enriquecimento da nossa cultura. Afinal, o aprendizado é próprio do intercâmbio cultural. E, na cultura japonesa há infinitas lições que poderíamos aprender. Um exemplo emblemático é a fraternidade e senso de comunidade dos japoneses. Após a tragédia do acidente na usina nuclear em Fukushima, os membros mais velhos da comunidade se ofereceram para realizar os trabalhos de avaliação dos estragos e realização de reparos. Eles ficariam expostos à radiação intensa, mas pelo menos poupariam os mais jovens destes perigos e danos a sua saúde, cuja a vida ainda reserva um longo caminho de aprendizagem e realizações. Esta lição comovente nos desperta ainda mais interesse pela cultura japonesa.

Os japoneses possuem uma abordagem minimalista e singular da natureza e do ambiente construído. Esta sensibilidade poética e poder de síntese também é empregado na arquitetura e no design de interiores, resultando sempre em ambientes de estética simples e pura, mas riquíssima em significados. Portanto, entender a essencialidade e o poder de coesão da arquitetura japonesa é fundamental para quem se identifica mais com a estética minimalista e valoriza ambientes cheios de significados e metáforas expressos pelos meios mais simples e com o emprego dos mínimos recursos.

Hoje apresentaremos o projeto de uma típica residência japonesa, projetada pelo estúdio japonês Atolie, que expressa a essencialidade e o poder de síntese dos japoneses, capazes de representar a complexidade toda da vida com os mínimos elementos. O projeto, que você confere a seguir, é caracterizado pela forma tradicional da edificação, pela valorização das texturas e superfícies próprias dos materiais escolhidos e pelo uso intenso da madeira no interior da residência. Não nada supérfluo e em excesso neste projeto. Mesmo com uma simplicidade genuína é impossível não se encantar pela arquitetura japonesa e por esta residência deslumbrante.