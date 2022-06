Esse esqueleto se transformou em uma linda casa de 100 m²

Ter um recanto para descansar nos períodos de férias é o desejo de muitas pessoas. No esforço diário de nosso trabalho é comum que pensemos no quanto seria bom a aposentadoria em meio a uma rotina de férias, sem preocupações. Com esta ideia em mente, muitas pessoas investem suas economias em casas de veraneio no litoral, onde o conforto tem a trilha sonora agradável do mar.

Hoje conheceremos uma destas casas de veraneio projetadas para a fuga das grandes cidades em fins de semana e feriados, mas que foi tão perfeitamente construída, que os proprietários resolveram fugir de vez para este aconchego às margens da praia.

Projetada com 100 m² pelo escritório AP Arquitetura, de Sorocaba, a casa tem estrutura metálica. Está localizada no litoral de São Paulo e conta com a presença riquíssima de uma agradável mata local, onde o único trânsito existente é o dos pássaros que passeiam pelas grandes árvores onde as copas oferecem uma agradável vista ao mar.

Para conhecer um pouco mais deste sonho que se tornou real e deixou de ser o sonho de verão para se tornar o endereço fixo de um casal de aposentados. Por isso, acompanhe todos os detalhes da construção e inspire-se para que os seus dias de descanso pleno à beira do mar sejam tão agradáveis quanto os espaços deste lar.

Venha conosco e aproveite a visita!