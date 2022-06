Esta casa de tijolinhos tem uma linda decoração moderna

Hoje visitamos a Alemanha, para apresentar uma casinha de tijolinhos apaixonante. Localizada na cidade de Wustrow, a casa foi completamente reformulada após sofrer sérios danos causados por um incêndio. O projeto de reforma foi conduzido pelo estúdio Green Living, sediado em Berlim, e buscou restaurar o caráter original do edifício e repaginar o seu interior inspirado no frescor do mar Báltico. A decoração prioriza a simplicidade e a funcionalidade com destaque para o mobiliário das marcas Brüh, Zeitraum e Riva 1920, que criam uma atmosfera acolhedora com toques de elegância.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos desta casa de forma tradicional revestida de tijolos à vista? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens desta casa de férias sensacional, que renasceu de um incêndio, e proporciona aos seus moradores o máximo de conforto e praticidade.