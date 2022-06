Pronta em 1 dia, casa pré-fabricada de 27 m² é perfeita para quem tem pressa

Se a casa portátil é um conceito do futuro, então o futuro é agora. Hoje mostraremos que tal realidade já está mais do que presente com um projeto do estúdio espanhol Ábaton, responsável pelo design e execução da Casa Transportable ÁPH80. Desenhada para um casal, a residência auto-suficiente tem 27 m² e pode ser transportada com o auxílio de um caminhão. Caso necessário, sua estrutura modular permite que seja ampliada.

A casa ÁPH80 é um projeto econômico que sai no valor de 21.900€ e de rápida execução, levando 8 semanas para ser fabricado e 1 dia para a montagem, sendo assim um exemplo de arquitetura prática, funcional e contemporânea em relação a incorporação de soluções inteligentes e inovadoras. Os materiais utilizados são em sua maioria recicláveis, e portanto um exemplo de obra sustentável e integrada ao seu entorno a partir do uso de madeira regulada, não se enquadrando em casos de desmatamento. Em sua fachada vemos o uso de placas cimentícias na cor natura cinza que reveste a estrutura em madeira maciça.

Habitualmente quando pensamos em nosso lar, logo associamos à um país, um estado, uma cidade, um terreno. Não é a toa que a ideia de casa está relacionada a um lugar específico, provavelmente onde também estão nossas raízes, não é mesmo? Agora imagine desconstruir tais conceitos e levar uma vida nômade, porém carregando conosco nossa casa. Parece loucura, mas aqui no homify já sabemos que na arquitetura nada é impossível!

