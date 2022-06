O antes e o depois de 3 fachadas reformadas

É comum que ao comprar casas que estão em muito tempo em estado de abandono nos deparemos com a fachada desgastada pelo tempo, ainda que as estruturas da casa apresentem bom estado.

Neste exemplo, notamos que a casa antes pintada de branco encontra-se com as paredes descascadas e o piso completamente destruído. Embora este estado de desgaste pela ação do tempo ofereça um visual desagradável, as linhas retas e modernas da casa podem ser restauradas com boas ideias a partir das mãos talentosas de bons profissionais. E é isto o que veremos logo abaixo!