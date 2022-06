Casa de praia cheia de brasilidade!

Não é sempre que nos deparamos com algo extraordinário, que nos arrebata e cativa. Este projeto residencial de uma casa de campo, situado em Trancoso, distrito de Porto Seguro, na Bahia, denominado Altos de Trancoso é um destes projetos extraordinários aos quais ninguém fica indiferente. O projeto de autoria do estúdio Vida de Vila, de acordo com os arquitetos, é fruto de dois anos de muitos rabiscos e reflexões, buscando conciliar as origens e gostos diversos dos proprietários.

Design e sustentabilidade foram priorizados em cada cômodo. As paredes do pavimento térreo foram erguidas com tijolos de solo-cimento. Metade das taubilhas usadas no telhado é de casas demolidas na região. Todas as peças estruturais de madeira e as 3 portas de entrada foram adquiridas na demolição de uma igreja próxima ao rio Jequitinhonha, na divisa de Minhas Gerias com Bahia, e carregam mais de 140 anos de história. O piso das áreas internas é divido entre madeira de demolição, ladrilho hidráulico e cimento queimado. O projeto de decoração conta com diversas peças de antiquário e ferro-velho e criações exclusivas para a residência.

Conheça com mais detalhes o projeto da casa Altos de Trancoso através das fotos de Evelyn Muller, que mostram uma residência cheia de encantos e um charme irresistível.