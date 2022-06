9 churrasqueiras incríveis para espaços pequenos

Quem dispõe de uma varanda pode aproveitar este espaço para instalar uma churrasqueira. Neste projeto, assinado pelo estúdio Zani Arquitetura, o espaço da varanda, situada próxima à cozinha e à sala de jantar, foi aproveitada para a criação de um espaço gourmet compacto e funcional. As superfícies de tijolos à vista, que revestem as paredes e a churrasqueira, e a estrutura de madeira aparente realçam o estio rústico do ambiente, que conta ainda com prateleiras, bancadas revestidas de granito e com três pendentes de cor preta de design contemporâneo, que complementam o décor do ambiente.